Sun: в Шотландии после пожара обрушился купол здания

Купол здания обрушился после пожара в городе Глазго, расположенном на западе центральной части Шотландии.
Такую информацию приводит газета The Sun. По данным издания, в ликвидации возгорания задействованы около 60 пожарных, огнём охвачены исторические здания в Глазго.
«Здание Форсайт, имеющее статус памятника архитектуры категории B, обрушилось после того, как пожар уничтожил четырёхэтажную конструкцию», — говорится в сообщении.
