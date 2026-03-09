Ричмонд
Sun: в Шотландии после пожара обрушился купол здания

Купол здания обрушился после пожара в городе Глазго, расположенном на западе центральной части Шотландии.

Купол здания обрушился после пожара в городе Глазго, расположенном на западе центральной части Шотландии.

Такую информацию приводит газета The Sun. По данным издания, в ликвидации возгорания задействованы около 60 пожарных, огнём охвачены исторические здания в Глазго.

«Здание Форсайт, имеющее статус памятника архитектуры категории B, обрушилось после того, как пожар уничтожил четырёхэтажную конструкцию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об обрушении кровли завода в Тульской области, в результате которого погиб один человек.