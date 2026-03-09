Ричмонд
В разведбате ВСУ после боев с группировкой «Запад» растет число вакансий

РИА Новости: в разведбате ВСУ после боев с группой «Запад» растет число вакансий.

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Брошенный ранее на сдерживание группировки войск ВС РФ «Запад» 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ пытается восполнить понесенные потери при помощи наемников, выяснило РИА Новости.

В начале февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что ВСУ для сдерживания группировки войск «Запад» привлекли ряд подразделений, включая 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон.

На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появились восемь вакансий в 151-м батальоне на боевые и небоевые специальности. Вербовщики пытаются найти наемников на должности радиста, разведчика, медика, операторов БПЛА и наземных дронов, врача, пулеметчика и гранатометчика.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

