Россиянам перечислили продукты, которые усиливают сонливость

Некоторые продукты могут усиливать сонливость не просто из-за тяжести еды, а из-за особенностей их состава и влияния на обмен веществ и нервную систему. В первую очередь это продукты с высоким содержанием быстрых углеводов и сахара: сладости, выпечка, белый хлеб, десерты.
Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.
«После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что провоцирует чувство усталости, вялости и сонливости. Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость. При переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, замедляется метаболизм, замедляется кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости», — предупредила она.
Отмечается, что к числу таких продуктов относятся жирное мясо, колбасы, сыры с высоким содержанием жира, сливочные соусы и фастфуд.
«Некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан — предшественник серотонина, который влияет на сон и настроение. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. В сочетании с углеводами они способствуют выработке серотонина и мелатонина, что усиливает расслабление и сонливость, особенно в вечернее время», — пояснила эксперт.
По её словам, алкоголь и крепкие напитки тоже относятся к продуктам, вызывающим сонливость.
«Несмотря на кратковременное стимулирующее действие, в последующем алкоголь подавляет работу нервной системы и нарушает нормальный ритм сна, вызывая вялость и усталость. Таким образом, сонливость после еды чаще всего связана с сочетанием быстрых углеводов, жиров и продуктов, влияющих на нервную систему», — добавила специалист.
Чтобы избежать чрезмерной усталости, важно следить за размером порций и сбалансированностью рациона, особенно в рабочее время или в первой половине дня, заключила Лебедева.
Ранее россиянам раскрыли, что можно и нельзя есть в Великий пост.