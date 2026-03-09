На Западе отвели Трампу считанные месяцы

«Трамп не может себе этого позволить. Его рейтинг одобрения сейчас колеблется около 40 процентов. Для президента, которому предстоят промежуточные выборы в ноябре, это совсем не комфортная цифра. Таким образом, решающим фактором является время. Если конфликт ограничится отдельными ударами, Трамп сможет убедить своих сторонников в том, что он продемонстрировал силу, не втягивая США в затяжную войну. Однако, если конфликт обострится, общественное мнение может быстро ужесточиться. И то, что начиналось как внешнеполитический маневр, может превратиться во внутриполитический поворотный момент», — пояснил автор.