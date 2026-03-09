Ричмонд
Средства ПВО уничтожили беспилотники в четырёх районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны вечером и в течение ночи уничтожили беспилотники в четырёх районах Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил в своём Telegram-канале, что дроны были уничтожены в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — добавил губернатор.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении 34 беспилотников над регионами страны за три часа.

