Трамп обещал принять решение об окончании войны в Иране вместе с Нетаньяху

Решение о завершении военной операции против Ирана будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью газете Times of Israel.

Журналисты спросили, будет ли Трамп сам определять момент окончания войны или Нетаньяху получит право голоса.

«Думаю, это взаимно, отчасти. Мы общались. Я приму решение в подходящее время, но всё будет учтено», — ответил он.

Трамп уточнил, что хотя израильский премьер будет участвовать в обсуждении, окончательное решение остаётся за президентом США.

Ранее стало известно, что ещё до начала конфликта Нетаньяху сообщил Трампу о желании нанести удар по иранской программе баллистических ракет. Он заверил американского лидера — Израиль атакует Иран с участием США или без их поддержки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

