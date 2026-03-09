Ричмонд
Посол США Роуз назвал поступок польского политика Брауна отвратительным: вот как это связано с Ираном

Посол США Роуз угрожает польскому политику Брауну из-за соболезнования Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Посол США в Польше Том Роуз резко отреагировал на то, что политик Гжегож Браун посетил посольство Ирана в Варшаве и оставил запись в книге соболезнований по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья», — написал Роуз по этому поводу в социальной сети Х.

Под видео посещения Брауном иранского посольства американский дипломат оставил комментарий «Как отвратительно».

Гжегож Браун является лидером польской ультраправой партии «Конфедерация польской короны».

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Али Хаменеи и отметил его вклад в укрепление двусторонних связей между РФ и Ираном.

Белорусский лидер Александр Лукашенко также выразил соболезнования властям Ирана в связи со смертью Хаменеи и заявил, что тот до конца отстаивал суверенитет Ирана и был верен своему народу.

