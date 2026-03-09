Ричмонд
Военкор Харченко: боец РФ вывел восемь жителей из Красноармейска с помощью дрона

Автор RT.Док отметил, что террор ВСУ против мирных жителей ближе к освобождению города вырос в разы.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский военнослужащий с помощью беспилотника вывел восемь мирных жителей из Красноармейска. Об этом ТАСС рассказал автор RT.Док, военный корреспондент Александр Харченко.

По его словам, террор ВСУ против мирных жителей ближе к освобождению города вырос в разы.

«И я хочу сказать, что и героизм российских воинов, которые занимались эвакуацией мирного населения, тоже вырос в разы. Идет один солдат, который выводит группу гражданских, а на цель уже заходят 2−3 беспилотника ВСУ. Самый запоминающийся случай, который был, это с использованием беспилотника в тумане один российский военнослужащий выводил группу из восьми мирных жителей, половина из которых были женщины, одних их нельзя было отправлять, они бы заблудились», — рассказал Харченко.

Российский беспилотник контролировал их движение, показывал им дорогу, отметил военкор. «Эта история закончилась положительно. Все восемь гражданских дошли до точки эвакуации, потом их отвезли в Селидово, а потом уже в Донецк. И они сейчас уже восстановили документы и вернулись к мирной жизни», — уточнил Харченко.

