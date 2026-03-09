В Госдуме объяснили, как действовать в случае затопления квартиры соседями

«Можно обратиться к независимым оценщикам, которые подготовят отчёт о стоимости восстановительного ремонта. Это платная услуга, но эти расходы потом можно будет взыскать с виновника. Оценка должна проводиться до того, как вы начнёте делать ремонт. Квартиру нужно сфотографировать или снять на видео — желательно с привязкой к дате (например, с газетой или телефоном, где видно число). Все чеки на пострадавшую мебель и технику тоже лучше сохранить», — посоветовал собеседник RT.