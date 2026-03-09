В Госдуме объяснили, как действовать в случае затопления квартиры соседями

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил в беседе с RT, что делать, если соседи затопили квартиру и отказываются возмещать ущерб.
«Главное, что нужно усвоить: ответственность за ущерб от залива несёт собственник квартиры, из которой произошла утечка. Это прямо закреплено в Гражданском кодексе: пока не доказано иное, именно владелец жилья, где случилась авария, считается причинителем вреда», — подчеркнул парламентарий.
Первым делом нужно остановить воду, объяснил депутат.
«Если соседей нет дома, немедленно звоните в аварийную службу вашей управляющей компании, чтобы они перекрыли стояк. Второй обязательный шаг — вызов представителей управляющей компании для составления акта о заливе. Это самый главный документ, который станет основой для всех дальнейших требований. Акт должен быть составлен с участием вас, представителя УК и желательно самого виновника», — добавил Панеш.
Отмечается, что, если сосед отказывается приходить или не открывает дверь, это не проблема: акт составляется без него, но с привлечением двух незаинтересованных лиц, например других соседей.
«В акте обязательно должны быть указаны дата, время, причина залива и подробно описаны все повреждения: где именно, какие следы воды, насколько промокли стены, потолок, пол, испорчена ли мебель или техника», — предупредил он.
После составления акта нужно заняться оценкой ущерба, рассказал депутат.
«Можно обратиться к независимым оценщикам, которые подготовят отчёт о стоимости восстановительного ремонта. Это платная услуга, но эти расходы потом можно будет взыскать с виновника. Оценка должна проводиться до того, как вы начнёте делать ремонт. Квартиру нужно сфотографировать или снять на видео — желательно с привязкой к дате (например, с газетой или телефоном, где видно число). Все чеки на пострадавшую мебель и технику тоже лучше сохранить», — посоветовал собеседник RT.
По его словам, когда документы готовы, нужно обратиться к виновнику с письменной претензией.
«Это досудебный порядок, обязательный для дальнейшего обращения в суд. В претензии укажите свои требования, приложите копии акта и отчёта оценщика, установите срок для добровольной выплаты. Отправлять претензию нужно заказным письмом с уведомлением и описью вложения, чтобы у вас осталось доказательство, что сосед её получил», — порекомендовал Панеш.
Если в ответ — тишина или отказ, пора идти в суд, объяснил он.
«Исковое заявление подаётся в мировой суд, если сумма требований меньше 100 тыс. рублей, или в районный суд, если больше. К иску прикладываются все собранные документы: акт о заливе, отчёт оценщика, фотографии, копия претензии с подтверждением отправки, правоустанавливающие документы на квартиру, квитанция об уплате госпошлины», — разъяснил депутат.
В суде можно также требовать возмещения расходов на экспертизу и юридические услуги, а в некоторых случаях — и компенсации морального вреда, отметил он.
«Есть важный нюанс: если причиной залива стала не халатность соседа, а, например, прорыв общедомового стояка или неисправность кровли, то ответственность ложится на управляющую компанию. В этом случае иски предъявляются к ней. Поэтому всегда выясняйте точную причину аварии — это определит, с кого именно требовать деньги», — заключил парламентарий.
