Госдеп распорядился срочно вывезти дипломатов США из Саудовской Аравии

По данным издания, сотрудники дипломатического представительства сами просили Вашингтон разрешить срочный отъезд на фоне растущих угроз безопасности.
По данным источников NYT, это первый подобный приказ о выезде дипломатического персонала с момента начала военных ударов по Ирану 28 февраля. В публикации подчёркивается, что американские власти всерьёз обеспокоены ростом рисков для своих представителей в регионе.
Ранее Life.ru писал о потерях американской стороны в ходе кампании против Ирана. По данным Центрального командования США, число погибших военнослужащих выросло до восьми. Одним из них стал боец Национальной гвардии, который скончался 6 марта в Кувейте во время оказания неотложной медицинской помощи.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.