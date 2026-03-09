Ричмонд
Боец Есаул: перехватчик дронов «Елка» неуязвим для воздействия средств РЭБ

Изделие применяется для защиты гражданской и военной инфраструктуры на приграничных территориях, а также в зоне СВО, сообщил оператор БПЛА.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новейший столичный комплекс для перехвата БПЛА «Елка» не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным Есаул на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

«Перехватчик “Елка” уникален тем, что не подвержен воздействию средств РЭБ. Благодаря ИИ и отсутствию связи он может поражать цели даже в зонах, где противник активно применяет РЭБ. Данное изделие применяется для защиты гражданской и военной инфраструктуры на приграничных территориях, а также в зоне СВО. “Елка” производится силами предприятий Москвы с полной локализацией сборки», — сказал Есаул.

Военнослужащий отметил простоту применения дрона. «Неподготовленный боец сможет полностью познакомиться с изделием буквально за час-полтора. БПЛА-перехватчик не несет боевой части, осуществляет поражение при помощи кинетического удара. Благодаря встроенному ИИ боец может просто навестись на цель и произвести запуск», — добавил он.

Ранее сообщалось, что изделие предназначено для поражения широкого спектра целей от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса «Елки» — 1,3 кг, скорость полета — до 230 км/ч. Дальность захвата и поражения — до 3 км.

