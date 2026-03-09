Посольство КНР: удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Пекин считает удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права и выступает за незамедлительное прекращение боевых действий в регионе. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«Китай твердо выступает против применения силы в международных отношениях и посягательств на суверенитет и безопасность других государств, — подчеркнул дипломат. — Всем сторонам следует, во-первых, незамедлительно прекратить боевые действия. Во-вторых, как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам. В-третьих, всем нам следует совместно выступать против односторонних шагов».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.