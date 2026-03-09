Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство КНР: удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право

Пекин выступает за незамедлительное прекращение боевых действий в регионе, заявил пресс-секретарь китайского диппредставительства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Пекин считает удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права и выступает за незамедлительное прекращение боевых действий в регионе. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Позиция Китая состоит в следующем: удары США и Израиля не были санкционированы Советом Безопасности ООН и являются нарушением международного права, — отметил он, комментируя американо-израильскую операцию против Ирана. — Китай глубоко озабочен текущей ситуацией».

«Китай твердо выступает против применения силы в международных отношениях и посягательств на суверенитет и безопасность других государств, — подчеркнул дипломат. — Всем сторонам следует, во-первых, незамедлительно прекратить боевые действия. Во-вторых, как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам. В-третьих, всем нам следует совместно выступать против односторонних шагов».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше