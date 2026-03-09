СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы

Ричмонд
Reuters: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы, передает агентство Рейтер.

«В ОАЭ заявили, что системы ПВО в настоящее время отвечают на ракетную угрозу», — говорится в материале агентства.