СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы, передает агентство Рейтер.
«В ОАЭ заявили, что системы ПВО в настоящее время отвечают на ракетную угрозу», — говорится в материале агентства.
Reuters: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы, передает агентство Рейтер.
«В ОАЭ заявили, что системы ПВО в настоящее время отвечают на ракетную угрозу», — говорится в материале агентства.