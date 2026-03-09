Ричмонд
ТАСС: к Сумам отправили заградотряды ВСУ для контроля за дезертирами

В российских силовых структурах отметили, что украинское командование перебросило из Запорожья в Сумскую область подразделения 33-го отдельного штурмового полка.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Командование перебросило из Запорожья в Сумскую область подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, комплектуемого заключенными и дезертирами. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в полку есть заградотряды.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Сумскую область из Запорожья командование ВСУ перебрасывает подразделения 33-го ОШП. Комплектование происходит преимущественно за счет заключенных, пойманных дезертиров, в полку действуют собственные заградотряды», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 2025 году этот штурмовой полк уже участвовал в боях на этом участке фронта, в частности в районе Андреевки, где утратил боеспособность его 1-й батальон.