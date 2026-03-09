Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

Министерство здравоохранения России представило шесть цветов формы медицинских работников в зависимости от их должности.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Отмечается, что рекомендованная цветовая гамма формы формируется в соответствии с иерархической ветвью организации.
Согласно документу, членам руководства рекомендуется носить форму фиолетового цвета, в то время как врачебному персоналу — темно-зелёного.
В свою очередь, для среднего медицинского персонала предусмотрена салатовая форма, для младшего — лавандовая, для административного — голубая. Сотрудникам хозяйственных служб и IT-специалистам рекомендуется носить форму серого цвета.
Ранее Минздрав России утвердил новые правила выдачи больничных с 2026 года, предусматривающие в том числе введение особого контроля для людей, бравших листки нетрудоспособности четыре и более раз за шесть месяцев.