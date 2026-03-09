Названы самые популярные среди россиян банковские вклады

«Наиболее популярными среди вкладчиков остаются вклады со сроком на три месяца, доля которых составила 54,7%. Вкладчики продолжают отдавать предпочтение краткосрочным депозитам, процентные ставки по которым выше, чем по более длинным депозитам. Совокупная доля вкладов до полугода включительно составляла 96,8% от числа всех оформленных на “Финуслугах” вкладов по итогам февраля», — говорится в сообщении.