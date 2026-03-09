Ричмонд
Названы самые популярные среди россиян банковские вклады

РИА Новости: среди россиян наиболее популярны банковские вклады на три месяца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Наиболее популярными у россиян остаются банковские вклады со сроком на три месяца — их доля в общем числе составила в феврале 54,7%, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».

«Наиболее популярными среди вкладчиков остаются вклады со сроком на три месяца, доля которых составила 54,7%. Вкладчики продолжают отдавать предпочтение краткосрочным депозитам, процентные ставки по которым выше, чем по более длинным депозитам. Совокупная доля вкладов до полугода включительно составляла 96,8% от числа всех оформленных на “Финуслугах” вкладов по итогам февраля», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что доля вкладов сроком 6 месяцев в феврале 2026 года выросла на 6,4 п.п. относительно предыдущего месяца — до 31,6%.

«Средний размер открытого вклада в феврале 2026 года составил 440,0 тысячи рублей, что на 6,4% выше показателя предыдущего месяца и на 7,1% выше прошлогоднего февраля. Средняя ставка по вкладам, оформленным на “Финуслугах” в феврале, составила 16,35%», — также сообщается там.

Ранее, в марте, министр финансов Антон Силуанов называл банковский вклад основным инструментом сбережений среди россиян.

