Швейцария не планирует вступать в Евросоюз, заявили в МИД страны

МИД Швейцарии заявил, что страна не планирует вступать в ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Швейцария не намерена вступать в Европейский союз, но стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС посредством нового пакета соглашений, заявил швейцарский МИД.

«Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений», — сообщили газете «Известия» в МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что новые договоренности с ЕС — лишь продолжение двустороннего подхода, который Берн практикует десятилетиями.

При этом депутат парламента страны от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор заявил газете, что в преддверии голосования за ратификацию нового пакета соглашений с ЕС активизировалось проевропейское лобби, выступающее за вступление Швейцарии в Евросоюз.

Швейцария не является членом ЕС, однако поддерживает тесные связи с союзом. Новые договоренности Берна с Евросоюзом, принятие которых ожидается не ранее 2027 года, охватят широкий спектр направлений сотрудничества, включая сферы транспорта, электроэнергетики и здравоохранения.

При этом конфедерация, не будучи страной-участницей союза, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Военные страны приняли участие в 20 учениях за рубежом и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.

