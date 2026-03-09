ВСУ перебрасывают в Сумскую область полк из заключенных и дезертиров

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ВСУ перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, укомплектованный заключенными и дезертирами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Сумскую область из Запорожья командование ВСУ перебрасывает подразделения 33-й ОШП. Комплектование полка происходит преимущественно за счет заключенных, пойманных дезертиров, в полку действуют собственные заградотряды», — сказал собеседник агентства.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки «Север». За минувшие сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 235 военных, по одному танку и БТР, три ББМ, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три системы РСЗО, включая HIMARS, две радиолокационные станции, одна станция РЭБ и восемь складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.