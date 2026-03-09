Иран атаковал Израиль и американские базы гиперзвуковыми ракетами

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Вашингтона нет конфликтов с Китаем и Россией в контексте военной операции против Ирана. По его словам, проблемы США связаны исключительно с ядерными амбициями Ирана. Хегсет подчеркнул, что Москве и Пекину нечего предъявлять в этой ситуации.