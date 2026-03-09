Ричмонд
Иран атаковал Израиль и американские базы гиперзвуковыми ракетами

Корпус стражей исламской революции объявил о проведении 30-го этапа масштабной операции «Правдивое обещание-4». Как сообщает иранское гостелевидение со ссылкой на пресс-службу КСИР, удары наносились по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

В атаке применялись гиперзвуковые ракеты «Фаттах», а также сверхтяжёлые «Хорремшехр-4» и «Хейбар». В КСИР утверждают, что все цели были поражены.

В Армии обороны Израиля подтвердили факт нового ракетного пуска с иранской территории. Там заявили, что системы ПВО ведут перехват. По данным Reuters, под ударом оказалась база США в районе иракского города Эрбиль и американский дипломатический объект вблизи аэропорта Багдада. Атаку на последний удалось отразить с помощью ПВО.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Вашингтона нет конфликтов с Китаем и Россией в контексте военной операции против Ирана. По его словам, проблемы США связаны исключительно с ядерными амбициями Ирана. Хегсет подчеркнул, что Москве и Пекину нечего предъявлять в этой ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

