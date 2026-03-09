Бразилия увеличила закупки нефтепродуктов из России до рекордного уровня

Объёмы импортируемых Бразилией из России нефтепродуктов в феврале достигли исторического максимума для этого месяца.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы. Отмечается, что за февраль компании из Бразилии закупили в России нефтепродуктов на общую сумму $474,8 млн.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что странам Европы придётся заплатить за решение отказаться от нефти из России.
