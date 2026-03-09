Ричмонд
В Воронежской области отменили опасность БПЛА

На территории Воронежской области отменили опасность БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.

Режим угрозы БПЛА был введен в 1.43 мск, он продлился около пяти часов.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

