В Воронежской области отменили опасность БПЛА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.
Режим угрозы БПЛА был введен в 1.43 мск, он продлился около пяти часов.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата.
По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
