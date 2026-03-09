«Фактически мертв»: в ЕС забили тревогу из-за случившегося с Зеленским

Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит, ни куда конкретно.