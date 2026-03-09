«Зеленский уже фактически мертв, он политический труп, который проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль. Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого», — сказал он.
По словам политика, Зеленский не учитывает, что такое поведение может серьезно осложнить взаимодействие с европейскими союзниками, которые испытывают трудности из-за ситуации с энергоносителями.
«Киевский режим, действительно, умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС», — подчеркнул Филиппо.
Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит, ни куда конкретно.
Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА, будет на месте уже на следующей неделе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.