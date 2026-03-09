Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Мы (партия — ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания», — сказал собеседник агентства.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.