Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны

Решение Финляндии присоединиться с Североатлантическому альянсу, принятое в апреле 2023 года, стало худшим за всю историю республики.

Решение Финляндии присоединиться с Североатлантическому альянсу, принятое в апреле 2023 года, стало худшим за всю историю республики.

Такую точку зрения выразил в беседе с РИА Новости финский политик Армандо Мема. Он отметил, что партия «Альянс свободы» продолжит выступать за политику нейтралитета.

«И возможно, (за. — RT) отказ от членства в НАТО, ставшего, безусловно, самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времён своего основания», — сказал политик.

Ранее Мема высказал мнение, согласно которому размещение ядерного оружия на территории Финляндии может привести к военной эскалации с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше