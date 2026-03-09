Решение Финляндии присоединиться с Североатлантическому альянсу, принятое в апреле 2023 года, стало худшим за всю историю республики.
Такую точку зрения выразил в беседе с РИА Новости финский политик Армандо Мема. Он отметил, что партия «Альянс свободы» продолжит выступать за политику нейтралитета.
«И возможно, (за. — RT) отказ от членства в НАТО, ставшего, безусловно, самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времён своего основания», — сказал политик.
Ранее Мема высказал мнение, согласно которому размещение ядерного оружия на территории Финляндии может привести к военной эскалации с Россией.