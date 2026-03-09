Посольство КНР: Китай будет добиваться снижения напряженности вокруг Ирана

«В последние несколько дней Китай активно вел переговоры с различными сторонами, — добавил дипломат. — Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные разговоры с коллегами из России, Ирана, Омана, Франции, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы подробно обменяться мнениями по ситуации в регионе, а также работал над содействием миру и прекращением конфликта». Как отметил Лю Пэнъюй, в СБ ООН ранее «при поддержке Китая и России» было созвано экстренное заседание в связи с ударами Израиля и США по Ирану.