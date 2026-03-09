Посольство КНР: Китай будет добиваться снижения напряженности вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь во время поездки в регион будет работать над снижением напряженности вокруг Ирана. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«Китай продолжит работать со всеми сторонами, в том числе со сторонами конфликта, чтобы обеспечить поддержание контакта и путем взаимодействия со всеми сторонами достичь консенсуса, — отметил он, комментируя удары США и Израиля по Ирану. — Специальный посланник Китая по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь будет вскоре направлен в регион для активной работы над снижением напряженности».
«В последние несколько дней Китай активно вел переговоры с различными сторонами, — добавил дипломат. — Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные разговоры с коллегами из России, Ирана, Омана, Франции, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы подробно обменяться мнениями по ситуации в регионе, а также работал над содействием миру и прекращением конфликта». Как отметил Лю Пэнъюй, в СБ ООН ранее «при поддержке Китая и России» было созвано экстренное заседание в связи с ударами Израиля и США по Ирану.
Ранее глава МИД КНР в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Китай намерен направить спецпосланника по Ближнему Востоку для посредничества в восстановлении мира в регионе.