Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: управляющие фондами — рекордсмены по средним зарплатам в России

Управляющие фондами стали рекордсменами по размеру среднемесячной заработной платы в России — в декабре им начисляли по 897 тыс. рублей.

Управляющие фондами стали рекордсменами по размеру среднемесячной заработной платы в России — в декабре им начисляли по 897 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Отмечается, что следом за управляющим фондами со средней зарплатой 732,2 тыс. рублей идут занятые в холдинговых компаниях. Замыкают тройку лидеров с 551,8 тыс. рублей сотрудники головных офисов.

Ранее ТАСС сообщил, что среднемесячная заработная плата в России в декабре увеличилась более чем на 40 тыс. рублей на фоне ноябрьского показателя.