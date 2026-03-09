РИА Новости: управляющие фондами — рекордсмены по средним зарплатам в России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Отмечается, что следом за управляющим фондами со средней зарплатой 732,2 тыс. рублей идут занятые в холдинговых компаниях. Замыкают тройку лидеров с 551,8 тыс. рублей сотрудники головных офисов.