Эксперт Синода: США вряд ли добьются успеха в Иране без реалистичных целей

По оценке профессора, при наихудшем сценарии Ближний Восток ждет затяжная война на истощение. Оптимистичный сценарий, по его мнению, предполагает быстрое заключение соглашения, как это было в июне 2025 года. «Это позволило бы восстановить движение через Ормузский пролив. Но, судя по нынешнему состоянию дел между тремя странами, признаков этого нет», — заключил он.