Эксперт Синода: США вряд ли добьются успеха в Иране без реалистичных целей

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. США вряд ли смогут добиться каких-либо результатов в Иране, учитывая отсутствие четких целей и стратегического расчета. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС профессор Токийского университета иностранных языков Хидэаки Синода, комментируя удары Израиля и США.
«Само собой разумеется, что нападение Израиля и США на Иран является нарушением международного права. Более того, в отсутствие реалистичных целей и стратегических расчетов крайне сомнительно, что военные действия приведут к какому-либо результату», — сказал он, отметив, что в таких условиях «хаотичная ситуация будет продолжаться».
По словам Синоды, «война на истощение ляжет тяжелым бременем на США, которые ведут боевые действия в отдаленном регионе с применением дорогостоящего оружия, и будет невыгодна Израилю с его небольшим населением и территорией».
Снижение авторитета США.
Как считает профессор, обострение конфликта может привести к кризису из-за структурных проблем, таких как дефицит бюджета. «Кроме того, [возможное] ослабление [в будущем] американской поддержки уменьшит перспективы ближневосточного порядка, ориентированного на Израиль», — добавил он.
В конце концов, отметил Синода, обострение на Ближнем Востоке приведет к снижению международного авторитета США. «Помимо вопросов, касающихся конкретного хода войны, в долгосрочной перспективе это еще больше ослабит международный авторитет США», — подчеркнул он.
По оценке профессора, при наихудшем сценарии Ближний Восток ждет затяжная война на истощение. Оптимистичный сценарий, по его мнению, предполагает быстрое заключение соглашения, как это было в июне 2025 года. «Это позволило бы восстановить движение через Ормузский пролив. Но, судя по нынешнему состоянию дел между тремя странами, признаков этого нет», — заключил он.