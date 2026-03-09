Взрыв в районе военной базы США в Бахрейне попал на видео

В районе военной базы США в столице Бахрейна, Манаме, произошли взрывы. Telegram-канал Mediterranean Man опубликовал видео, на котором запечатлен момент одного из них.
На кадрах видно огненное зарево за зданиями, после которого появляется облако густого черного дыма.
«Взрывы в Бахрейне», — отмечается в посте без приведения подробностей.
По сообщению СМИ Naya, в Манаме под удар попала база пятого флота Военно-морских сил США.
Ранее информационное агентство Reuters заявило, что атаке подверглась и военная база Соединенных Штатов в районе иракского города Эрбиль.