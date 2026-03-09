Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв в районе военной базы США в Бахрейне попал на видео

В столице Бахрейна, Манаме, под удар попала база пятого флота Военно-морских сил США, сообщили СМИ.

Источник: Аргументы и факты

В районе военной базы США в столице Бахрейна, Манаме, произошли взрывы. Telegram-канал Mediterranean Man опубликовал видео, на котором запечатлен момент одного из них.

На кадрах видно огненное зарево за зданиями, после которого появляется облако густого черного дыма.

«Взрывы в Бахрейне», — отмечается в посте без приведения подробностей.

По сообщению СМИ Naya, в Манаме под удар попала база пятого флота Военно-морских сил США.

Ранее информационное агентство Reuters заявило, что атаке подверглась и военная база Соединенных Штатов в районе иракского города Эрбиль.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше