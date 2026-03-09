Дмитриев заявил, что высокие цены на нефть разоблачат ошибки ЕС

Рост цен на нефть может показать последствия ограничений российской энергетики для Европы. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Бинго — добро пожаловать в мир нефти по цене выше 100 долларов. Большинство считало это невозможным, но прогнозировали 100+ долларов в июне, — отметил он.
По словам Дмитриева, многие европейские чиновники пока не понимают последствия своих решений. Как он выразил свое мнение в Х, в условиях роста цен российская энергетика может оказаться жизненно важной, а ограничения против нее покажут стратегические ошибки Европы.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — 111,4 доллара. Об этом стало известно 9 марта.
6 марта цены на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE выросли на 5,64 процента, поднявшись до 90,23 доллара за баррель. Подобные значения наблюдались впервые за два года.