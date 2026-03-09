Ричмонд
Дмитриев заявил, что высокие цены на нефть разоблачат ошибки ЕС

Рост цен на нефть может показать последствия ограничений российской энергетики для Европы. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Бинго — добро пожаловать в мир нефти по цене выше 100 долларов. Большинство считало это невозможным, но прогнозировали 100+ долларов в июне, — отметил он.

По словам Дмитриева, многие европейские чиновники пока не понимают последствия своих решений. Как он выразил свое мнение в Х, в условиях роста цен российская энергетика может оказаться жизненно важной, а ограничения против нее покажут стратегические ошибки Европы.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — 111,4 доллара. Об этом стало известно 9 марта.

6 марта цены на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE выросли на 5,64 процента, поднявшись до 90,23 доллара за баррель. Подобные значения наблюдались впервые за два года.

По данным The Wall Street Journal, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта США и Израиля против Ирана. Падение стало одним из самых значительных.

