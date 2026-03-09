Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер прибудут в Израиль для встречи с Нетаньяху 10 марта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетят в Израиль 10 марта. Они проведут встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять [Трампа] Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — написал он.

Журналист сослался на информатора в американском правительстве. Подробности встречи на данный момент неизвестны.

Ранее Нетаньяху заявил, что у Израиля есть «сюрпризы», способные ослабить власть в Иране. Он подчеркнул, что страна готова применить дополнительные меры давления на иранское руководство. Премьер также обратился к сотрудникам силовых структур Ирана. Он заверил — те, кто сложит оружие, не пострадают.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше