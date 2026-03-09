Уиткофф и Кушнер прибудут в Израиль для встречи с Нетаньяху 10 марта

Ранее Нетаньяху заявил, что у Израиля есть «сюрпризы», способные ослабить власть в Иране. Он подчеркнул, что страна готова применить дополнительные меры давления на иранское руководство. Премьер также обратился к сотрудникам силовых структур Ирана. Он заверил — те, кто сложит оружие, не пострадают.