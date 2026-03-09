Мелони неудачно пыталась оправдать удар США по Ирану

В интервью Мелони заявила, что нападение стало результатом «провала дипломатии». Ведущий уточнил: означает ли это, что на момент атаки дипломатии уже не оставалось места. Премьер-министр попыталась оправдаться, сославшись на то, что Италия не участвовала в переговорах, а Тегеран якобы затягивал процесс.