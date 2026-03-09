Напомним, 8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский станет «плохим мальчиком» для Европы, однако будет уже поздно. Представитель Кремля пояснил, что энергетический шантаж со стороны Украины сильно ударит по всему европейскому континенту. Песков заявил, что Евросоюзу грозят серьезные экономические проблемы.