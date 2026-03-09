Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив вмешаться в конфликт США против Ираном, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик из Франции назвал главу киевского режима «политическим трупом». По его словам, Зеленский проиграл в конфликте с Россией и в погоне за прибылью предпринимает отчаянные попытки стать частью другого вооружённого противостояния.
«Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого», — отметил лидер партии «Патриоты» в своём видеоблоге.
Филиппо обратил внимание, что украинские власти не учитывают, что их шаги способны усложнить отношения с союзниками из Европы, которая столкнулась с трудностями из-за перебоев в поставках энергоносителей.
«Киевский режим действительно умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС», — подчеркнул французский политик.
Напомним, 8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский станет «плохим мальчиком» для Европы, однако будет уже поздно. Представитель Кремля пояснил, что энергетический шантаж со стороны Украины сильно ударит по всему европейскому континенту. Песков заявил, что Евросоюзу грозят серьезные экономические проблемы.