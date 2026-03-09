Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван И вспомнил китайскую мудрость об оружии, говоря о ситуации в Иране

Глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что ни в чем не повинные люди не должны страдать в конфликте на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД КНР Ван И вспомнил китайскую мудрость об оружии, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.

«Как гласит китайская мудрость: оружие — это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью», — отметил министр на пресс-конференции в Пекине, высказываясь о позиции Китая в вопросе ситуации вокруг Ирана.

Дипломат обратил внимание на то, что злоупотребление силой является недопустимым, тем более могущество не проявляется в использовании силы по любому поводу. Ни в чем не повинные люди, подчеркнул он, не должны становиться жертвами войны.

«Крепкий кулак не означает наличие веских доводов. Нельзя допустить возвращение мира к закону джунглей», — добавил Ван И.

Он отметил, что Китай призывает к прекращению огня, придерживаясь объективной и беспристрастной позиции в отношении конфликта.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше