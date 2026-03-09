Ван И вспомнил китайскую мудрость об оружии, говоря о ситуации в Иране

Глава МИД КНР Ван И вспомнил китайскую мудрость об оружии, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.
«Как гласит китайская мудрость: оружие — это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью», — отметил министр на пресс-конференции в Пекине, высказываясь о позиции Китая в вопросе ситуации вокруг Ирана.
Дипломат обратил внимание на то, что злоупотребление силой является недопустимым, тем более могущество не проявляется в использовании силы по любому поводу. Ни в чем не повинные люди, подчеркнул он, не должны становиться жертвами войны.
«Крепкий кулак не означает наличие веских доводов. Нельзя допустить возвращение мира к закону джунглей», — добавил Ван И.
Он отметил, что Китай призывает к прекращению огня, придерживаясь объективной и беспристрастной позиции в отношении конфликта.
США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Иран заявил о масштабной ответной операции.