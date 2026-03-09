Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи американцев призвали мобилизовать Бэррона Трампа в Иран

В США тысячи граждан подписали петицию с требованием призвать младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на сайт с одноимённой инициативой.

В соцсетях разгорелись споры о действиях американского лидера и его планах направить сухопутные войска в Иран. В материале говорится, что под хэштегом #SendBarron тысячи людей требуют призвать Бэррона Трампа в армию.

По данным СМИ, движение запустил бывший сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.

В начале марта появились сведения, что США планируют вести военные действия против Ирана как минимум сто дней. Из внутренних документов Пентагона следует — для поддержки операций привлекут дополнительный персонал, включая разведчиков.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Бэррон Трамп: биография младшего сына президента США, которого обсуждает весь интернет
В современном мире внимание общественности часто привлекают не только известные политические фигуры, но и их семьи. Бэррон Трамп, младший сын 45-го и 47-го президента США, уже стал объектом интереса СМИ и публики, несмотря на юный возраст. Собрали главное из биографии харизматичного юноши.
Читать дальше