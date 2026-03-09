Тысячи американцев призвали мобилизовать Бэррона Трампа в Иран

В соцсетях разгорелись споры о действиях американского лидера и его планах направить сухопутные войска в Иран. В материале говорится, что под хэштегом #SendBarron тысячи людей требуют призвать Бэррона Трампа в армию.
По данным СМИ, движение запустил бывший сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Бэррон Трамп: биография младшего сына президента США, которого обсуждает весь интернет
В современном мире внимание общественности часто привлекают не только известные политические фигуры, но и их семьи. Бэррон Трамп, младший сын 45-го и 47-го президента США, уже стал объектом интереса СМИ и публики, несмотря на юный возраст. Собрали главное из биографии харизматичного юноши.Читать дальше