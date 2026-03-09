Ричмонд
Картаполов: беспилотники будут активно применяться в космосе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Небольшие беспилотники наряду с обычными спутниками будут активно применяться в космосе после того, как БПЛА зарекомендовали себя на земле. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Источник: AP 2024

«[Беспилотники] могут применяться не только в воздухе. Смотрите, [есть] морские, надводные, подводные беспилотники. А следующий шаг — это будет космос. В принципе, там уже есть беспилотники, мы их просто называем спутниками. Но тем не менее это будет действительно следующий шаг, когда большое количество простых устройств будет выполнять задачи в интересах человечества», — сказал депутат.

Вместе с тем он выразил надежду, что эта технология будет применяться в мирных целях. «Сегодня, к сожалению, в большей части решаются задачи на поле боя», — констатировал Картаполов.

Парламентарий объяснил востребованность беспилотников в боевых действиях дешевизной производства, возможностью не подвергать риску человеческую жизнь и множеством задач, которые могут выполнять дроны. «На сегодняшний день и, я думаю, что в ближайшей перспективе это одно из наиболее передовых и эффективных средств, которое будет применяться», — заключил он.

