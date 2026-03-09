Картаполов: беспилотники будут активно применяться в космосе

«[Беспилотники] могут применяться не только в воздухе. Смотрите, [есть] морские, надводные, подводные беспилотники. А следующий шаг — это будет космос. В принципе, там уже есть беспилотники, мы их просто называем спутниками. Но тем не менее это будет действительно следующий шаг, когда большое количество простых устройств будет выполнять задачи в интересах человечества», — сказал депутат.