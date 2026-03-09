Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля

ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана «со стопроцентным успехом» провели 30-ю волну ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке с использованием БПЛА новейших ракет, сообщила служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.

Источник: Reuters

«Одновременно с избранием нового верховного лидера… против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет “Хорремшахр”, “Фаттах”, “Хейбар” на жидком и твердом топливе, а также стратегических БПЛА со стопроцентным успехом была проведена 30-я волна операции “Правдивое обещание 4” “, — приводит слова из заявления КСИР гостелерадиокомпания Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше