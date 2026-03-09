Политик Мема назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением страны

Ранее Мема отмечал, что Североатлантическому альянсу нужно вернуться к границам 1997 года. По его мнению, это поможет в достижении прочного мира на Украине и в Европе в целом. Политик призвал НАТО уважать свои исторические обещания не расширяться ни на дюйм в сторону России и заявил, что Финляндии со Швецией необходимо в числе первых выйти из альянса, причем «как можно скорее».