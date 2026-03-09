Вступление Финляндии в НАТО стало самым катастрофическим решением страны за всю ее историю, заявил финский политик Армандо Мема.
«Мы (партия “Альянс свободы”, в которой состоит Мема, — прим. ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в Североатлантическом альянсе, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания», — сказал политик РИА Новости.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.
Ранее Мема отмечал, что Североатлантическому альянсу нужно вернуться к границам 1997 года. По его мнению, это поможет в достижении прочного мира на Украине и в Европе в целом. Политик призвал НАТО уважать свои исторические обещания не расширяться ни на дюйм в сторону России и заявил, что Финляндии со Швецией необходимо в числе первых выйти из альянса, причем «как можно скорее».