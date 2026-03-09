Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Мема назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением страны

Финский политик Армандо Мема заявил, что партия «Альянс свободы», возможно, будет призывать к выходу Финляндии из НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Вступление Финляндии в НАТО стало самым катастрофическим решением страны за всю ее историю, заявил финский политик Армандо Мема.

«Мы (партия “Альянс свободы”, в которой состоит Мема, — прим. ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в Североатлантическом альянсе, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания», — сказал политик РИА Новости.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

Ранее Мема отмечал, что Североатлантическому альянсу нужно вернуться к границам 1997 года. По его мнению, это поможет в достижении прочного мира на Украине и в Европе в целом. Политик призвал НАТО уважать свои исторические обещания не расширяться ни на дюйм в сторону России и заявил, что Финляндии со Швецией необходимо в числе первых выйти из альянса, причем «как можно скорее».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше