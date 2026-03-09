Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб Ирана обещал заставить США пожалеть о своей агрессии при новом лидере

Генеральный штаб Ирана выступил с заявлением после избрания Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера страны. В обращении военное руководство предупредило США и других врагов Исламской Республики о жёстком ответе на агрессию. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — говорится в заявлении генштаба, которое приводит телеканал Al Jazeera.

В документе подчёркивается, что страна намерена противостоять любым действиям, которые рассматриваются как угроза со стороны противников. Военные также заявили, что Иран продолжит отстаивать свои национальные интересы и безопасность «перед лицом заговоров противника».

Ранее новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, старший сын убитого Али Хаменеи. Прежний лидер погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. КСИР, полиция и армия присягнули новому верховному лидеру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше