Над Россией за ночь сбили 163 украинских беспилотника. Военная операция, день 1475-й
Силы ПВО за ночь поразили 163 дрона ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. Российские военные сбили 54 БПЛА в Брянской области, 47 — в Крыму, 16 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, восемь — в Новгородской, пять — в Белгородской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
8:44 Военнослужащие группы войск «Запад» в течение суток уничтожили 37 пункта управления БПЛА и две станции связи Starlink противника, сообщил начальник пресс-центра группы Иван Бигма.
8:20.
8:15 Пусковая установка реактивной системы залпового огня ВСУ MLRS производства США, расположенная в Харьковской области, уничтожена ударами двух управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 163 дрона ВСУ над российской территорией.
▫️ 54 — над территорией Брянской области,
▫️ 47 — над территорией Республики Крым,
▫️ 16 — над территорией Краснодарского края,
▫️ 11 — над территорией Калужской области,
▫️ 8 — над территорией Новгородской области,
▫️ 5 — над территорией Белгородской области,
▫️ 4 — над акваторией Черного моря,
▫️ 4 — над территорией Смоленской области,
▫️ 3 — над территорией Воронежской области,
▫️ 3 — над территорией Республики Адыгея,
▫️ 2 — над территорией Ростовской области,
▫️ 2 — над акваторией Азовского моря,
▫️ 1 — над территорией Астраханской области,
▫️ 1 — над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 — над территорией Орловской области,
▫️ 1 — над территорией Тверской области.
8:00 Сегодня 1475-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.