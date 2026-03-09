Ричмонд
Малинен заявил, что миру придется попрощаться с Израилем

Профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что миру придется попрощаться с Израилем, потому что иранцы не сдадутся даже перед лицом угрозы ядерного нападения.

Источник: Аргументы и факты

Миру придётся попрощаться с Израилем, потому что иранцы не остановятся даже из-за ядерной угрозы с его стороны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«После более чем двух лет исследований я на 90% уверен, что Иран уже обладает ядерным оружием. Если нет, то при необходимости он быстро достигнет 100% этого уровня. Это означает, что если Нетаньяху решит применить ядерное оружие против Ирана, нам придётся попрощаться с Израилем», — написал он в социальной сети X*.

Малинен добавил, что сейчас Израиль представляет собой самую большую угрозу в мире.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Малинен заявил, что США никогда не смогут вернуться на Ближний Восток.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

