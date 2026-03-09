Малинен заявил, что миру придется попрощаться с Израилем

«После более чем двух лет исследований я на 90% уверен, что Иран уже обладает ядерным оружием. Если нет, то при необходимости он быстро достигнет 100% этого уровня. Это означает, что если Нетаньяху решит применить ядерное оружие против Ирана, нам придётся попрощаться с Израилем», — написал он в социальной сети X*.