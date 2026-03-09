Пусковая установка MLRS и расчёт солдат ВСУ уничтожены двумя ракетами под Харьковом

«С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня в районе н. п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая её автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — доложили в Минобороны.