Кулаки — не аргумент: Пекин высказался об иранском кризисе древней пословицей

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции на «двух сессиях» представил официальную позицию Пекина по ситуации в Иране, призвав к немедленному прекращению огня. Глава ведомства подчеркнул, что военная сила не способна разрешить противоречия, а лишь провоцирует новые витки насилия на Ближнем Востоке.