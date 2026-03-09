Кулаки — не аргумент: Пекин высказался об иранском кризисе древней пословицей

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции на «двух сессиях» представил официальную позицию Пекина по ситуации в Иране, призвав к немедленному прекращению огня. Глава ведомства подчеркнул, что военная сила не способна разрешить противоречия, а лишь провоцирует новые витки насилия на Ближнем Востоке.
«Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным», — процитировал министр древнюю китайскую пословицу.
Как сообщает сайт Министерства иностранных дел КНР, дипломат отметил, что исторический опыт региона подтверждает тщетность попыток решить проблемы силой, так как военное противостояние лишь множит ненависть и порождает новые кризисы.
«Кулак — не аргумент, а мир не может вернуться к законам джунглей. Применение силы никогда не доказывало чье-то величие, а простые граждане не должны становиться невинными жертвами войны», — подчеркнул Ван И.
