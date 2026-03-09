Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулаки — не аргумент: Пекин высказался об иранском кризисе древней пословицей

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции на «двух сессиях» представил официальную позицию Пекина по ситуации в Иране, призвав к немедленному прекращению огня.

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции на «двух сессиях» представил официальную позицию Пекина по ситуации в Иране, призвав к немедленному прекращению огня. Глава ведомства подчеркнул, что военная сила не способна разрешить противоречия, а лишь провоцирует новые витки насилия на Ближнем Востоке.

«Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным», — процитировал министр древнюю китайскую пословицу.

Как сообщает сайт Министерства иностранных дел КНР, дипломат отметил, что исторический опыт региона подтверждает тщетность попыток решить проблемы силой, так как военное противостояние лишь множит ненависть и порождает новые кризисы.

«Кулак — не аргумент, а мир не может вернуться к законам джунглей. Применение силы никогда не доказывало чье-то величие, а простые граждане не должны становиться невинными жертвами войны», — подчеркнул Ван И.

Глава дипломатического ведомства выделил пять базовых принципов урегулирования, назвав уважение суверенитета Ирана и стран Персидского залива фундаментом международного правопорядка. По мнению главы МИД КНР, любые попытки внешнего давления на государственность являются недопустимыми.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше