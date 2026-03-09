Дотком заявил, что 165 детей в иранской школе убил американский «Томагавк»

Удар по начальной школе в иранском Минабе нанесли американские военные при помощи «Томагавков», считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком.
«О 165 девочках, которых он убил с помощью “Томагавков”. Он утверждал, что это Иран. Но у Ирана нет “Томагавков”. Доказательства очевидны. Есть видео, на котором “Томагавк” поражает школу», — заявил он в социальной сети X*.
Дотком добавил, что американцы лгут и об Иране, и о Венесуэле.
Напомним, по данным СМИ Исламской Республики, 28 февраля США и Израиль нанесли удар по начальной школе для девочек в округе Минаб, погибли 165 детей. Как передает CBS News, американцы могли атаковать школу в Иране из-за устаревших разведданных, якобы учреждение былы идентифицировано как часть военного объекта из-за того, что рядом расположены два объекта КСИР.
