Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком заявил, что 165 детей в иранской школе убил американский «Томагавк»

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что по школе в иранском Минабе ударили американским «Томагавком». В результате атаки погибли более 160 девочек.

Удар по начальной школе в иранском Минабе нанесли американские военные при помощи «Томагавков», считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком.

«О 165 девочках, которых он убил с помощью “Томагавков”. Он утверждал, что это Иран. Но у Ирана нет “Томагавков”. Доказательства очевидны. Есть видео, на котором “Томагавк” поражает школу», — заявил он в социальной сети X*.

Дотком добавил, что американцы лгут и об Иране, и о Венесуэле.

Напомним, по данным СМИ Исламской Республики, 28 февраля США и Израиль нанесли удар по начальной школе для девочек в округе Минаб, погибли 165 детей. Как передает CBS News, американцы могли атаковать школу в Иране из-за устаревших разведданных, якобы учреждение былы идентифицировано как часть военного объекта из-за того, что рядом расположены два объекта КСИР.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что миру придется попрощаться с Израилем.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше