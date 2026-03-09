Малинен раскрыл, какая страна представляет самую большую ядерную угрозу

«Мы знаем, что Израиль — это организация, совершающая геноцид, исходя из его действий в Газе и в отношении палестинского народа на протяжении длительного времени. Обладающий ядерным оружием Израиль представляет собой сегодня самую большую угрозу миру и безопасности в мире», — написал он в социальной сети X*.