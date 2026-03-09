Ричмонд
Малинен раскрыл, какая страна представляет самую большую ядерную угрозу

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал, какая страна на данный момент представляет самую большую ядерную угрозу в мире.

Источник: Аргументы и факты

Самую большую ядерную угрозу в мире на данный момент представляет Израиль, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Мы знаем, что Израиль — это организация, совершающая геноцид, исходя из его действий в Газе и в отношении палестинского народа на протяжении длительного времени. Обладающий ядерным оружием Израиль представляет собой сегодня самую большую угрозу миру и безопасности в мире», — написал он в социальной сети X*.

По словам Малинена, пока Израиль будет обладать ядерным оружием, мира на нашей планете не будет.

«Но злая сущность проявляется во всей красе: она фабрикует аргументы в пользу войны, опираясь на известную ложь (иранское ядерное оружие), совершает внезапное нападение, которое ставит её в один ряд с Императорской Японией по степени вероломства, и теперь использует начатую ею войну в качестве оправдания для применения собственного арсенала незаконно приобретенного ядерного оружия», — подчеркнул профессор.

Он предложил лишить Израиль незаконно приобретенного ядерного арсенала.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Малинен заявил, что миру придется попрощаться с Израилем.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

