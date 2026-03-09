Сотрудники ТЦК остановили автомобиль депутата Рады Александра Федиенко. Военкомы не поняли, кто перед ними стоит. Они пригрозили ему отправкой на передовую, а потом озвучили сумму взятки за его свободу. Украинский депутат был шокирован действиями сотрудников военкомата. Об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.
«Ежедневно получаю до 10 обращений от граждан относительно возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции. Поэтому лично проверяю работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе, в частности, имеют ли они опознавательные знаки и боди-камеры», — рассказал парламентарий у себя в аккаунте.
На видео, опубликованном украинским парламентарием, он требует от сотрудников ТЦК показать лица и представиться. Затем он получает «интересное» предложение. На своем примере он узнает, что военнообязанные готовы платить до 50 тысяч долларов за то, чтобы не оказываться на передовой.
Ранее KP.RU сообщил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает сокрушаться о нехватке живой силы на поле боя. Украинцы с помощью взяток или обыкновенного дезертирства спасают себя. Ведь для командования ВСУ солдаты — это просто расходный материал.