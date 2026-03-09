Ричмонд
В Финляндии обратились к Зеленскому из-за конфликта против Ирана

Финский политик Мема заявил о тревоге Зеленского из-за возможного влияния операции против Ирана на поддержку Украины.

Источник: Аргументы и факты

Владимиру Зеленскому необходимо вступить в переговоры с Россией из-за военной операции США против Ирана, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик из Финляндии отметил, что глава киевского режима открыто признал проблему, связанную со средствами противовоздушной обороны для Украины.

«Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт на, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией», — написал Мема на своей странице в социальной сети X*.

По словам члена партии «Альянс свободы», глава киевского режима встревожен тем, что боится, что война США против Ирана может отразиться на поддержке Украины со стороны Запада.

Напомним, 7 марта корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что США не смогут предоставить украинской стороне ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, которые требует Зеленский. Журналист пояснил, что американцы сейчас сами нуждаются в этом оружии из-за операции против Ирана. Ваннер добавил, что Соединённые Штаты не имеют больших запасов таких средств ПВО.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский впал в панику из-за того, что Евросоюз не может направить Украине обещанный кредит в 90 миллиардов евро.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

