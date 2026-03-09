В Конгрессе США дали оценку Израилю за удары по Ирану

«Наши союзники в Израиле продемонстрировали удивительные возможности в деле свержения режима в Иране. США высоко ценят это. Однако скоро наступит день, когда иранский народ сам будет распоряжаться своей судьбой, а не режим аятоллы. В этой связи, пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей», — выступил с призывом сенатор.