«Задуматься серьезно»: в Финляндии обратились к Зеленскому из-за Ирана

«Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией», — написал Армандо Мема в социальной сети X. Он подчеркнул, что в Киеве всерьез опасаются полной потери западной поддержки из-за масштабных боевых действий в Иране, которые поглощают все доступные резервы союзников.