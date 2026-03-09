«Задуматься серьезно»: в Финляндии обратились к Зеленскому из-за Ирана

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с Москвой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По мнению политика, критическое ослабление украинской системы противовоздушной обороны на фоне переключения ресурсов Запада на иранский конфликт не оставляет Киеву иного выбора.
«Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией», — написал Армандо Мема в социальной сети X. Он подчеркнул, что в Киеве всерьез опасаются полной потери западной поддержки из-за масштабных боевых действий в Иране, которые поглощают все доступные резервы союзников.
Владимир Зеленский накануне лично признал неизбежность сокращения военной помощи. По его словам, переключение ресурсов Вашингтона и Европы на ближневосточный фронт создает критические риски для обороноспособности страны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также указывал, что производство боеприпасов не поспевает за нуждами сразу двух фронтов.
