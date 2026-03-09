Зеленскому дали серьёзный совет на Западе после удивительных слов об Иране

Отголоски войны в Персидском заливе уже настигли Киев. В Европе признали, что оборонный потенциал Украины просел. В ФРГ предупредили, что теперь страны Персидского залива станут для Киева конкурентами при получении снарядов для систем ЗРК Patriot. А Владимир Зеленский негодует, что ракеты для Украины утекают на Ближний Восток.