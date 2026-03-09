CNN: США могли нанести удар по школе в Иране ракетой Tomahawk

«Во-первых, она соответствует визуальным характеристикам TLAM (модификация Tomahawk для поражения наземных целей — прим. ТАСС). Крестообразная форма с расположенными по центру крыльями и хвостовым оперением», — указал он. «Во-вторых, видео было снято примерно в 250 метрах от вероятной точки удара. Это означает, что боеприпас должен быть большим. Это исключает другие виды боеприпасов в арсенале США с похожими визуальными характеристиками, такие как [планирующие авиабомбы] GBU-69B», — добавил эксперт.