CNN: США могли нанести удар по школе в Иране ракетой Tomahawk

Опрошенные им эксперты проанализировали видео авиаударов 28 февраля, которые опубликовало агентство Mehr. Сотрудник Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Сэм Лэйр опознал в запечатленном на съемке боеприпасе именно эту ракету.
«Во-первых, она соответствует визуальным характеристикам TLAM (модификация Tomahawk для поражения наземных целей — прим. ТАСС). Крестообразная форма с расположенными по центру крыльями и хвостовым оперением», — указал он. «Во-вторых, видео было снято примерно в 250 метрах от вероятной точки удара. Это означает, что боеприпас должен быть большим. Это исключает другие виды боеприпасов в арсенале США с похожими визуальными характеристиками, такие как [планирующие авиабомбы] GBU-69B», — добавил эксперт.
CNN отмечает, что по опубликованным кадрам нельзя сделать вывод, какое именно здание подверглось удару, однако геолокация съемки указывает на то, что место падения могло прийтись на здание расположенной на территории базы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) медицинской клиники или место неподалеку от нее.
Лэйр указал, что на видео не запечатлен удар непосредственно по школе, однако это могло произойти в рамках одной атаки, в ходе которой с высокой долей вероятности использовались аналогичные типы боеприпасов.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что ВС США могли нанести удар по школе из-за устаревших разведывательных данных. Как сообщил его источник, осведомленный с данными предварительного расследования, учебное заведение было помечено как часть расположенной поблизости военной базы Ирана.
Удар по школе
28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в южном городе Минаб. По последним данным, число погибших составило 165 — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.
В субботу президент США Дональд Трамп выразил мнение, что удар по школе нанесли вооруженные силы Ирана. Он не привел никаких доказательств этого утверждения.